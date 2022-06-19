В Латвии растет доля работников с высшим образованием

В начале 2021 года 41,2% из 820 500 работников старше 25 лет на рынке труда Латвии имели высшее образование – c момента переписи населения в 2011 году этот показатель увеличился на 5,2 процентных пункта. Об этом свидетельствуют данные переписи населения и домохозяйств за 2021 год.

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В прошлом году четверть, или 24,7% трудоустроенных лиц имели степень магистра, 12,7% — степень бакалавра, 3,1% окончили колледж, а 0,7% получили докторскую степень.

Большинство работников старше 25 лет (37,5%) имеют общее или среднее профессиональное образование, 14%, помимо диплома о среднем образовании, получили профессиональное или специальное образование, 6,9% — основное, а 0,4% — начальное образование.

В прошлом году 44,2% работников составляли руководители и специалисты, 22,7% — квалифицированные работники, 19,8% — обслуживающий персонал или офисные работники низшего звена, а 12,6% были заняты в простых профессиях.

Доля работников с высшим образованием, работающих по простым профессиям, увеличилась с 6,3% до 10,5%, а доля работников с основным и неполным образованием снизилась с 20,3% до 16,7%.

Доля работников с высшим образованием снизилась на 5,8 процентных пункта среди квалифицированных работников сельского, лесного и рыбного хозяйства — с 9,1% до 3,3%, при этом доля работников с основным или неполным образованием увеличилась на 5,1 процентных пункта — с 19% до 24,1%.

В 2021 году больше всего трудоустроенных было среди лиц в возрасте от 25 до 64 лет со степенью доктора — 92,7%, со степенью магистра — 85,2%, со степенью бакалавра — 82,7%, среди окончивших колледж — 85,1%. Среди людей, достигших пенсионного возраста — 64 года, были трудоустроены 20,4%. Среди них наблюдается схожая тенденция — больше всего трудоустроено лиц с высшим образованием: продолжают работать 50% людей со степенью доктора, 54% выпускников колледжей, 28,9% магистров и 42,3% бакалавров.

По достижении пенсионного возраста трудоустроено 22,2% лиц, получивших профессиональное или специальное образование после завершения средней школы, за ними следуют люди со средним образованием — 18,8%, с основным образованием — 10,3%, с начальным образованием — 4,4% и население без школьного образования или получившее образование ниже начального — 2,6%.