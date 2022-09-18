В Латвии растет потребление яиц, снесенных вне клеток

В Латвии за последние 12 месяцев снизилось потребление яиц, снесенных в клетках, в то же время возросло потребление яиц, снесенных курами, содержащимися на свободном выгуле и в хлеву, свидетельствует проведенное исследование "Nielsen".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Данные свидетельствуют о том, что если в июне прошлого года в Латвии доля рынка яиц, снесенных в клетках была 83,2%, то в этом году она составляет уже 75,3%.

"Все взаимосвязано — производители, учитывая решение ЕС, означающее то, что 2027 год будет концом "эпохи клеток" для содержания животных в сельском хозяйстве, уже существенно инвестировали в новое современное оборудование. Это позволяет предложить лучшую цену на яйца, снесенные в хлеву или в свободных условиях. Одновременно и потребители больше стали уделять внимание тому, какие продукты они хотят употреблять в пищу", - объясняет исполнительный директор Латвийской Объединенной ассоциации птицеводства (LAPNA) Анна Эрлиха.

С тем, что это положительная тенденция согласен и декан факультета Ветеринарной медицины Латвийского Сельскохозяйственного университета, профессор Каспарс Коваленко. По его словам, исследования показывают, что яйца кур-несушек, которые содержатся на закрытых территориях, под навесом и у которых есть возможность свободного выгула, более высокого качества и более безопасны. К тому же, у таких птиц бактерии сальмонеллы встречаются реже, чем у несушек, содержащихся в системе клеток.

Правда, это не означает, что вырастить здоровую курицу легко. "Мы можем вырастить полностью здоровую птицу, у которой нет сальмонеллы, при условии, что она содержится на закрытых территориях, где к ней не могут подобраться ни дикие птицы, ни грызуны, потому что они являются главными переносчиками сальмонеллы", — рассказывает профессор.

В ЕС делается акцент на безопасность яиц, поэтому и надзору за курами-несушками, производителями яиц уделяется особое внимание. У любых стандартов содержания животных или птиц в сельском хозяйстве есть две цели: благополучие самих животных, имеющее отношение к качеству продукта, и защита потребителей.

"Одним из важнейших вопросов в птицеводстве является защита от сальмонеллы, потому что это может напрямую влиять на здоровье людей. В Латвии существенной вспышки сальмонеллы на национальном уровне до сих пор не было, потому что у нас очень хорошо работают надзирающие службы, а также потому, что сами производители добросовестны", — говорит Эрлиха.

В отдельных странах кур-несушек вакцинируют от сальмонеллы. Это происходит и в Латвии. "У нас двойная система защиты: первое — очень строгий надзор, второе: Латвия одна из тех, стран, где крупные производители используют дополнительную вакцинацию. Таким образом, возникает иммунитет, птицы не болеют и не переносят инфекции друг другу. Яйцо латвийского происхождения, попадающее в оборот продуктов питания, свободно от сальмонеллы", — подтверждает исполнительный директор LAPNA.

Другим важным вопросом является вопрос качества рациона птиц. В соответствии со стандартами ЕС производители контролируют и этот аспект, к тому же, в ежедневном рационе кур-несушек в ЕС запрещено использование антибиотиков. Там, где не соблюдаются стандарты, существует риск, что для кормления птиц используют испорченный корм, в том числе, с плесенью. Грибок во время своей жизнедеятельности выделяет различные токсины, они могут попасть в пищеварительный тракт птиц, который у них сравнительно короткий, хорошо впитаться и попасть в конечный продукт - в яйца.

"Яйцо — как аккумулятор, в отдельных случаях и аккумулятор токсинов. Люди, употребляющие в пищу яйца, произведенные в не столь безопасных условиях, могут за длительный срок употребить и значительное количество токсинов. Возможно, они не вызовут сиюминутных проблем, но в перспективе однозначно могут повлиять на здоровье", — предупреждает профессор.

Жителям Латвии важно соблюдение стандартов ЕС

Производители яиц в Европе, в том числе в Латвии, вкладывают значительные ресурсы, чтобы выполнять требования ЕС и иметь возможность законно использовать маркировки яиц. 55% опрошенных в мае компанией "Forta Research", указали, что для них очень важно (24%) и важно (31%), чтобы производители яиц соблюдали установленные в ЕС стандарты.

"В латвийских магазинах доступны и яйца из третьих стран, произведенные в государствах вне ЕС. Согласно нынешнему регулированию, торговцы не обязаны специально отделять эти продукты, поэтому потребителям следует быть информированными", — добавляет Эрлиха.

Яйца из третьих стран в ЕС могут ввозить предприятия, которые включены в список признанных Еврокомиссией. Это означает, что ЕК должна убедиться, что предприятие из третьей страны способно обеспечить производство продуктов питания, соответствующих стандартам безопасности ЕС.

ЕК также нужно провести так называемую оценку равноценности или убедиться в том, что метод содержания кур-несушек в соответствующей стране соответствует требованиям ЕС, эта оценка должна быть опубликована в официальном издании ЕС.

"В тех случаях, когда неизвестно, убедилась ли ЕК в соответствии метода содержания кур-несушек требованиям ЕС и в Продовольственно-ветеринарной службе Латвии (ПВС) не получена соответствующая документация из третьей страны, на упаковке с такими яйцами имеется дополнительная маркировка "Метод содержания кур-несушек — не соответствующий стандартам ЕС".

Такая маркировка должна быть на упаковке и в тех случаях, если яйца, произведенные в третьих странах, используются для продажи под именным брендом торговой сети", — объясняет Эрлиха.

Исполнительный директор LAPNA напоминает, что страну происхождения яиц можно определить и по маркировке, имеющейся на яйце. То есть, комбинация из 11 символов, в которой первая цифра указывает на метод содержания кур-несушек (0 - яйца, снесенные курами, содержащимися в свободных условиях в биологическом хозяйстве; 1 — яйца, снесенные в свободных условиях; 2 — яйца, снесенные в хлеву; 3- яйца, снесенные в клетках), затем следует код страны-происхождения, а последняя комбинация цифр — присужденный ПВС идентификационный номер птицефермы.

Страна происхождения яиц может иметь и значение не только для того, чтобы быть уверенным в соблюдении производственных стандартов и безопасности продуктов, но и для того, чтобы знать, насколько яйца свежие. В некоторых рецептах, например, в тех, где требуется взбитый яичный белок, особенно важна свежесть яиц. Поэтому нужно помнить о том, что от латвийского производителя до полки магазина яйцо может попасть в течение 48 часов и даже быстрее в то время, как из других стран доставка намного дольше.

"Да, конечно, яйца по-прежнему будут годными для употребления в пищу, однако, если до полки магазина они проделали путь в среднем от пяти до семи дней, то их нельзя считать очень свежими", — напоминает руководитель ассоциации. Она добавляет, что, делая выбор в пользу поставщика, который географически ближе, мы уменьшаем негативное влияние на окружающую среду, который оставляет логистика.

Латвийская Объединенная ассоциация птицеводства (LAPNA) основана в 2006 году, она объединяет как крупные, так и средние предприятия, а также небольшие хозяйства, в целом более 50 членов. Члены LAPNA производят 95% продукции отрасли.