В Латвии растет заболеваемость гриппом. Кто может привиться от заболевания за счет государства?

За последние недели в Латвии были зарегистрированы десятки случаев заболевания гриппом, нескольким пациентам потребовалось лечение в больнице. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на LSM.lv.

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Что показывает статистика?

Пока наибольшая заболеваемость гриппом наблюдается в Риге, но специалисты уверены, что с наступлением более холодной и сухой погоды распространение гриппа увеличится.

На данный момент распространенность гриппа все еще низка — он был диагностирован у 37 человек. Никто из них не был привит от гриппа. Четыре человека попали с гриппом в инфекционную больницу.

Согласно последним эпидемиологическим данным SPKC, практики семейных врачей сообщили о 27 клинически подтвержденных случаях гриппа (в Риге, Елгаве и Юрмале), а лабораторно грипп был подтвержден в 10 случаях, в то время как в минувшем сезоне в аналогичный период не было выявлено ни одного случая гриппа.

"Пациенты вылечились, но у всех были хронические заболевания — три и больше. Поэтому они заболели тяжело. Это не только пневмония, но и обострения хронических заболеваний. Мы не должны недооценивать грипп", — заявила Байба Розентале, главный врач Латвийского центра инфектологии, отмечая, что вирус гриппа из-за пандемии Covid-19 был подавлен два года.

Инфекционисты прогнозируют, что вирус может быть особенно активен к концу декабря.

Кроме того, согласно информации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, этой осенью количество выявленных случаев гриппа значительно превышает число случаев, зарегистрированных в аналогичный период прошлого года. Региональное и обширное распространение гриппа было констатировано в некоторых странах Европейского союза и Европейской экономической зоны: Португалии, Франции, Дании и Мальте.

Обычно гриппом тяжелее всего болеют пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями — болезнями сердца, сосудов, легких, почек, сахарным диабетом, онкобольные и другие люди с ослабленным иммунитетом. Грипп особенно опасен для маленьких детей и беременных женщин. В то же время важно вакцинироваться от гриппа и другим группам населения, особенно при ежедневном тесном контакте с людьми, которые принадлежат к группе риска. В SPKC подчеркнули, что вакцинация снижает и как риск заболеть гриппом, так и, в случае заражения, риск вызванных гриппом осложнений и летального исхода.

Государство оплатит вакцинацию

С 21 ноября этого года прививочные учреждения расширят группы прививаемых жителей — теперь прививку от гриппа за счет государства смогут получить дети в возрасте до 17 лет и людей старше 50 лет. Однако по-прежнему приоритетом для вакцинации будут жители старше 65 лет и группы риска — они могут получить прививку от гриппа уже с начала октября.

Специалисты призывают сениоров и жителей с хроническими заболеваниями не откладывать вакцинацию от сезонного гриппа и отправиться к семейному врачу или в другое прививочное медучреждение, иначе может исчезнуть гарантия получить оплачиваемую государством прививку. Если же оплачиваемые государством вакцины в ближайшем пункте вакцинации закончились, тогда нужно обратиться в другое медучреждение.

Записаться на вакцинацию можно у своего семейного врача, в медучреждениях, кабинетах вакцинации или на портале manavakcina.lv. Кроме того, привиться от сезонного гриппа можно одновременно с вакцинацией от Covid-19.

Государство оплачивает вакцинацию от гриппа: