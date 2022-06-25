В Латвии растут объемы сдачи старой электротехники на переработку

Объемы сдачи отслужившей свое электротехники в Латвии в этом году приближаются к трем тысячам тонн, сообщает Rus.LSM со ссылкой на Zemgales reģionāla televīzija.

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Чтобы старые холодильники, стиральные машины и другая бытовая техника не оказывалась в лесу или у мусорных контейнеров во дворах, самоуправление время от времени предоставляет жителям возможность сдать приборы бесплатно не только на сортировочных площадках, но и ближе к дому.

В латвийских лесах все еще оказывается большое количество отходов, в том числе и электротехника, которая опасна для окружающей среды. Одна из причин тех, кого не останавливают даже большие штрафы, является нехватка информации о возможности сортировки или нежелание этим заниматься. А потому такие люди избавляются от электротехники нелегально или захламливают ею собственное жилье.

Часто хватает одного звонка обслуживающей компании, чтобы бесплатно сдать, к примеру, старый холодильник. Самоуправления такие вопросы решают по-разному — некоторые предоставляют возможность сдать технику на сортировочных площадках, другие проводят специальные кампании, когда микроавтобус приезжает за старой техникой поближе к жильцам. Такая возможность недавно была в Елгаве, а в конце июня дни сдачи отслужившей свое электротехники будут проведены в Марупском крае.

Специалист по окружающей среде отдела развития и планирования Марупского края Анита Лонтоне-Иевиня отмечает: "Возможно, сейчас мы боремся с Бабитской стороной, там тоже пытаемся воспитать жителей и ввести такую же сортировочную систему, как дома".

Компании, работающие с отходами, даже проводят акции по сдаче электротехники, в которых можно выиграть призы. Затем отходы попадают на полигон "Гетлини", где в ангарах их сортируют по видам — пластмасса, металл, драгоценный металл. Все это отправляется на переработку в Западную Европу — Польшу, Германия, Испанию — в зависимости от вида деталей.

Перерабатывая отработавшую свое электротехнику, удается вернуть примерно 83% материалов — в основном пластмассы, металла и стекла.

В целом в Латвии собирается примерно столько же старой электротехники, как и в других странах Европы, говорит директор Департамента охраны среды Министерства охраны среды и регионального развития Рудите Весере. "Есть правила Кабинета министров, где указаны конкретные качественные нормы, сколько процентов из выпущенного на рынок нужно собирать и сколько из этого нужно переработать", — сообщает она.