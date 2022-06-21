В Латвии разрешат вырубку молодых лесов для производства щепы

Во вторник, 21 июня, правительство договорилось об изменениях в правилах вырубке леса, которые позволят вырубать более молодые леса. Это сделано для того, чтобы увеличить объемы производства щепы.

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Как говорится в аннотации к поправкам, решение принято на основе оценки нормативного регулирования о диаметре спила в Латвии, Эстонии и других странах Балтийского региона и научных исследований о моделях готовности латвийских лесов к вырубке. Результаты оценки показали, что необходимо изменить основные параметры рубки главного пользования, чтобы обеспечить эффективное использование ресурсов, повысить продуктивность лесонасаждений, увеличить стоимость лесов и потенциал ежегодных доходов лесной отрасли, а также повысить ее конкурентоспособность.

Согласно исследованиям Латвийского сельскохозяйственного университета об определении параметров рубки главного пользования, их изменения будут способствовать увеличению стоимости лесов на 440 миллионов евро при условии целенаправленного восстановления с использованием ценного репродуктивного материала. Эти изменения могут увеличить ежегодный чистый доход отрасли на 12 миллионов евро.

Как пояснили в Минземледелия, хотя уменьшение диаметра рубки главного пользования расширит территории, где она возможна, не прогнозируется, что ее объемы значительно вырастут. Даже при усиленных требованиях к восстановлению леса путем посадки высококачественных деревьев.

Против этих изменений возражают организации по охране природы. Они напоминают, что поправки уже дважды приостанавливались из-за давления общественности. Теперь же они приняты вопреки обещаниям премьер-министра Кришьяниса Кариньша о том, что они не будут рассматриваться, пока не будет достигнута договоренность между природоохранными организациями и лесной отраслью.

Как указывают организации, изменения условий, которые позволяют вырубать более молодые сосновые, еловые и березовые леса, впервые были предложены в 2017 году, а повторно - в 2019 году. С тех пор дискуссия по этому вопросу не проводилась.