В Латвии ремонтируют дороги: временно закрыты для движения четыре моста

По информации ГАО Latvijas valsts ceļi (LVC), в настоящее время в Латвии ремонтируют девять мостов, четыре из них временно закрыты для движения.

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Как отмечают в LVC, закрыт мост через Стенде на дороге Талси — Ремеши (V1406) в Пастенде, мост через Гаую около местечка Рамниеки на дороге Дукури-Рамниеки (V330), а также еще один мост через Гаую и один через приток Гауи в Валкском крае на региональной дороге Валка-Виреши (P23).

При этом в ГАО Latvijas valsts ceļi отмечают, что по мосту через приток Гауис разрешается доехать до собственности, расположенной межд двумя мостами.

На всех этих участках обеспечены объездные пути и установлены соответствующие дорожные знаки.

Согласно данным LVC, в настоящее время ведутся ремонтные дороги на 20 участках государственных дорог, шесть из которых — главные автомагистрали Латвии.