В Латвии ревакцинирована примерно треть всех привитых от Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

По состоянию на понедельник, 24 января, в Латвии ревакцинированы 32,07% жителей, ранее завершивших основной курс вакцинации против Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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В Латвии хотя бы одну прививку против коронавируса сделали 1 332 863 человека, или 70,63% всего населения. Завершили курс вакцинации 1 282 545 человек, или 67,75% жителей, из них 411 340 человек получили также бустерную вакцину.

При пересчете на все совершеннолетнее население курс вакцинации завершен у 79,03% населения, ревакцинированы 26,79% жителей страны.

При этом вакцинация детей в возрасте 5-11 лет все еще идет относительно медленно: первую вакцину на данный момент получили 6263, или 4,42% детей этой возрастной группы.

На прошлой неделе в Латвии против Covid-19 было вакцинировано 48 338 человек, в том числе 4 722 человека получили первую дозу или вакцину Johnson&Johnson, 3 556 получили вторую дозу, а 40 060 привились дополнительно. Общее количество вакцинированных неделей ранее составило 64 573 человека. На прошлой неделе в среднем 6906 человек в день прививались против Covid-19 по сравнению со средним показателем 9225 человек неделей ранее.

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