В Латвии резко сократилось количество детей в учреждениях соцухода и реабилитации

По данным Центрального статистического управления в Латвии с каждым годом все меньше детей остается в учреждениях длительного социального ухода и реабилитации.

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Если в 2017 году в латвийских учреждениях длительного социального ухода и реабилитации находились 1037 детей, то в 2018-м – 794, в 2019-м – 621, в 2020-м – 568, а в прошлом году – 515.

Из тех детей, которые в прошлом году находились в учреждениях длительного социального ухода и реабилитации, большинство (31) были в возрасте от 13 до 17 лет. Еще 185 человек были в возрасте от четырех до 12 лет, а 18 человек — в возрасте до трех лет.

В целом в латвийских учреждениях от трех до пяти месяцев находилось 35 детей. Из них 21 ребенок был в возрасте от четырех до 12 лет, 13 детей - от 13 до 17 лет, а один - в возрасте до трех лет. При этом наблюдается почти равное соотношение полов - 17 девочек и 18 мальчиков соответственно.

Еще 457 детей находились в учреждениях длительного соцухода и реабилитации в течение шести месяцев и более. Из них 287 детей были в возрасте от 13 до 17 лет, 156 - в возрасте от 4 до 12 лет и 14 - возрасте до трех лет.

Из 170 мальчиков, которые находились в учреждениях в течение шести месяцев и более, были в возрасте от 13 до 17 лет. Еще 98 мальчиков были в возрасте от четырех до 12 лет, а семеро - в возрасте до трех лет. Среди девочек 117 человек, находившихся в учреждениях в течение шести месяцев и более, были в возрасте от 13 до 17 лет. 58 девочек были в возрасте от четырех до 12 лет, а семеро — в возрасте до трех лет.