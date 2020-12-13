В Латвии самая низкая средняя заболеваемость Covid-19 среди стран Балтии
Foto: LETA

В Латвии на сегодняшний день самая низкая заболеваемость Covid-19 среди стран Балтии, свидетельствуют обобщенные данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

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Согласно подсчетам ЕЦПКЗ, в Латвии 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 составляет 441,93 случая на 100 000 жителей, в Эстонии — 454,02 случая на 100 000 жителей, а в Литве — 1177,73 случая на 100 000 жителей.

В общей сложности с начала пандемии в Латвии Covid-19 заболели 25 675 человек, в Эстонии — 18 055, а в Литве — 93 101. Из них в Латвии скончались 349, в Эстонии — 149, а в Литве — 815 человек.

Больше всего тестов на Covid-19 также проведено в Литве — 1 414 224. В Латвии проведено 728 736 тестов, а в Эстонии — 544 683.

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