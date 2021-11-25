В Латвии – самый высокий уровень вакцинации в Балтии

Среди стран Балтии в Латвии хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19 получила большая доля жителей. Это подтверждают официальные данные о вакцинации в Латвии, Литве и Эстонии за период до 24 ноября.

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В Латвии хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19 получили 1 262 153 человека или 67,1% всех жителей страны. В Литве хотя бы первую дозу получили 1 858 952 человека или 66,8% населения страны. В Эстонии привился 824 451 человек — это 62% населения.

Завершивших процесс вакцинации в Латвии также больше, чем в Литве и Эстонии — это 61,7% населения, тогда как в Литве это 58,9%, а в Эстонии — 54,8% человек.

При этом Латвия отстает от соседних стран по проценту жителей, получивших бустерную дозу вакцины и по количеству введенных третьих доз. В Литве третью дозу вакцины получили 243 071 человек 8,7% жителей, а в Эстонии — 158 783 человек или 11,9% жителей, в Латвии же третью вакцину от Covid-19 получили всего 2,8% жителей — 52 660 человек.