В Латвии – самый высокий уровень вакцинации в Балтии
Foto: F64

Среди стран Балтии в Латвии хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19 получила большая доля жителей. Это подтверждают официальные данные о вакцинации в Латвии, Литве и Эстонии за период до 24 ноября.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В Латвии хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19 получили 1 262 153 человека или 67,1% всех жителей страны. В Литве хотя бы первую дозу получили 1 858 952 человека или 66,8% населения страны. В Эстонии привился 824 451 человек — это 62% населения.

Завершивших процесс вакцинации в Латвии также больше, чем в Литве и Эстонии — это 61,7% населения, тогда как в Литве это 58,9%, а в Эстонии — 54,8% человек.

При этом Латвия отстает от соседних стран по проценту жителей, получивших бустерную дозу вакцины и по количеству введенных третьих доз. В Литве третью дозу вакцины получили 243 071 человек 8,7% жителей, а в Эстонии — 158 783 человек или 11,9% жителей, в Латвии же третью вакцину от Covid-19 получили всего 2,8% жителей — 52 660 человек.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

пандемия Covid-19 Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Удобно и надежно. Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе