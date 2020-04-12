В Латвии сегодня католики и лютеране отмечают Пасху

Сегодня католики и лютеране в Латвии отмечают Пасху.

Православные будут отмечать этот праздник через неделю, 19 апреля.

В связи с чрезвычайным положением богослужения из храмов будут сегодня транслироваться по радио, телевидению и интернету.

Как сообщалось, в понедельник вступают в силу поправки к распоряжению правительства об объявлении чрезвычайного положения, которые усиливают ограничения - впредь запрещены также любые частные мероприятия, за исключением похоронных церемоний вне помещений при условии соблюдения дистанции два метра и других требований.

Министр юстиции Янис Борданс указал, что богослужения не запрещены, но не разрешено массово на них собираться, то есть физическое присутствовать в храмах. "Это не означает, что нельзя молиться. Но на этот раз будем это делать, оставаясь дома, со своей семьей", - сказал министр.