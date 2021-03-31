В Латвии сейчас доступны 92 000 доз вакцин от Covid-19
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В Латвии сейчас доступны около 92 000 доз вакцин от Covid-19 производства разных компаний, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс в Twitter.

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По его словам, план заключается в том, чтобы до пасхальных выходных развезти около 50 000 доз вакцин по пунктам вакцинации, а около 25 000 вакцин Moderna и Pfizer/BioNTech оставить на складах для введения вторых доз. В свою очередь около 15 000 доз вакцины AstraZeneca останутся на складе в качестве резерва на следующую неделю.

Министр еще раз подтвердил, что на Пасху будут открыты крупные центры вакцинации в краях Латвии.

Согласно данным о вакцинации в региональном разрезе, наибольший процент вакцинированных жителей сейчас в Видземе, где вакцинировано 8,2% населения, что на 0,5 проц. пункта больше, чем в Риге, и на 1,2 проц. пункта больше, чем в среднем по Латвии.

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LETA

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LETA

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Видземе Twitter Вакцинация Даниэл Павлютс
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