В Латвии сейчас находятся несколько тысяч военных из стран НАТО

На данный момент в Латвии постоянно находятся и прибыли на учения несколько тысяч солдат стран НАТО, сообщил агентству LETA командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.

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Он напомнил, что на базе в Адажи уже с 2017 года проживает многонациональная боевая группа НАТО под руководством Канады. В нее входят более 1500 военных из 10 стран — Канады, Албании, Чехии, Исландии, Италии, Черногории, Польши, Словении, Словакии и Испании. Этот контингент имеет в своем распоряжении различные виды бронетехники.

Недавно на постоянную ротацию прибыли еще 300 американских солдат, а также 20 боевых вертолетов AH-64 Apache. Включая американских солдат, которые прибыли на учения Saber Strike 22, общее число американских военных превышает 1000.

Например, в пятницу в Латвию со стороны Литвы для проведения учений Sabre Strike 22 прибудет более 150 единиц военной техники, в том числе боевые машины пехоты Stryker и техника снабжения. Во время учений боевые машины Stryker и персонал будут размещены на военной базе в Адажи, а после учений техника будет возвращена на постоянное место дислокации в Германию по железной дороге.

Также ожидается, что Канада направит в Латвию дополнительные войска — артиллерийскую часть численностью 100 человек. Ожидается также прибытие дополнительных итальянских солдат, и вчера Минобороны Латвии объявило, что Франция, вероятно, может отправить военнослужащих в Латвию для усиления безопасности.

Учитывая, что в Латвии стартовали международные военные учения Saber Strike 22, общее количество союзников составляет несколько тысяч человек. Солдаты обеспечены не только авиацией, но и бронетехникой.

Международные военные учения Crystal Arrow 22 также пройдут до 11 марта. Вучениях участвуют в общей сложности 12 союзных стран, около 800 воинских частей и более 2800 солдат и земессаргов. Saber Strike 22 продлятся до 23 марта.