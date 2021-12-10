В Латвии — серьезная нехватка учителей. Что будет с ценами на газ? Гобземса не пустят к Рижскому замку. 10 декабря: главное

Нехватка учителей дошкольных учреждений и начальных школ в Латвии приближается к критическому уровню. Латвийцы будут больше платить за газ. В Риге хотят ввести новые льготы по уплате налога на недвижимость. Депутату Сейма Алдису Гобземсу запретили проводить акцию у Рижского замка. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 10 декабря.

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Картина дня

650 новых случаев Covid-19. Скончались 11 человек. Доля положительных случаев — 6,5%. С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден в Латвии у 260 658 человек. Всего с начала пандемии в Латвии от Covid-19 скончались уже 4360 человек.

Смертность от Covid-19 остается на высоком уровне. Смертность от Covid-19 в Латвии более чем в два раза превышает тот же показатель в Европейском союзе и Европейской экономической зоне. Сейчас страна занимает шестое место в Евросоюзе по числу смертельных случаев. Более высокие показатели смертности зарегистрированы только в Венгрии, Болгарии, Хорватии, Словакии и Чехии.

В Латвии — сереьезная нехватка учителей. Нехватка учителей дошкольных учреждений и начальных школ в Латвии приближается к критическому уровню. Выпускников педагогических программ — меньше, чем вакансий в школах. В стране не хватает 1 330 учителей. Нехватка вспомогательного персонала составляет 529 человек.

Латвийцы будут больше платить за газ. Газовая компания Latvijas gāze с 1 января 2022 года повышает тарифы на газ для домохозяйств. Согласно расчетам компании, для домохозяйства, которое использует природный газ только для газовой плиты и потребляет примерно четыре кубометра в месяц, средний ежемесячный платеж увеличится с 6,12 евро до 7,67 евро. Поскольку различные экономические и геополитические события спровоцировали резкий рост цен на газ мировом рынке, цены на газ существенно выростут и для латвийских потребителей.

Гобземсу запретили проводить акцию у Рижского замка. Рижское самоуправление не разрешило депутату Сейма Алдису Гобземсу проводить 13 декабря пикет у Рижского замка. Государственная полиция начала 12 процессов об административных нарушениях против Алдиса Гобземса за нарушения во время его турне по городам Курземе.

В Риге хотят ввести новые льготы по уплате налога на недвижимость. Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы одобрил порядок присвоения льгот при уплате налога на недвижимость. Введены новые категории льготников, а также расширен список объектов недвижимости, к которым применяются скидки. Новый порядок еще должен быть утвержден на заседании Рижской думы, а затем одобрен Министерством защиты окружающей среды и регионального развития. Отдельные нормы вступят в силу в 2023 году.

Под Огре — смертельное ДТП. На шоссе Тинужи — Кокнесе произошла авария, в результате которой погибли два человека. По предварительным данным, микроавтобус Renault Master врезался в остановившийся на обочине грузовой автомобиль DAF с прицепом. Скорее всего, водитель микроавтобуса не заметил, что грузовик остановился. В результате аварии погибли два человека — водитель и пассажир, которые в момент аварии находились в микроавтобусе. По делу начат уголовный процесс.

В Латвии собирают подписи за запрет на продажу алкоголя после 20 часов. На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за запрет продажи алкоголя в магазинах после 20 часов. Автор инициативы Оскарс Яншевскис считает, что с сокращением доступности алкоголя уменьшится и возможность приобрести спиртное уже в состоянии опьянения. В результате сократилось бы пьянство с негативными последствиями как для любителей спиртного, так и для окружающих. Сейчас алкоголь можно купить до 22 часов.

В Латвии — первый в этом сезоне случай гриппа. На неделе с 22 по 28 ноября в Риге в практике семейного врача подтвержден первый случай сезонного гриппа. Эпедимиолог Уга Думпис подчеркнул, что самым эффективным способом снизить распространение гриппа и предотвратить его осложнения является вакцинация. Вакцинацию от гриппа можно проходить вместе с вакцинацией от Covid-19.

Работу в Латвии находит лишь каждый третий инвалид. Хотя количество работающих инвалидов в Латвии постепенно растет, только каждый третий инвалид пока может найти работу. На начало ноября текущего года в Государственном агентстве занятости зарегистрировано 8 127 безработных с ограниченными возможностями, или 15% от общего числа зарегистрированных безработных. Более половины (67%) зарегистрированных безработных с ограниченными возможностями — люди старше 15 лет. 44,3% зарегистрированных безработных с ограниченными возможностями имеют профессиональное образование, 26% — общее среднее образование, 16,7% — основное образование, 10,9% — высшее образование, 2% не завершили основное образование.

На выходных — дожди. По прогнозам синоптиков, в выходные почти по всей территории Латвии пройдут дожди, местами дождь перейдет в мокрый снег. Осадки и оттепель значительно ухудшат условия движения по дорогам. Также ожидается туман. Температура воздуха в субботу составит от нуля до +5 градусов, в воскресенье станет чуть холоднее. Местами в Курземе температура в ночь на воскресенье может опуститься до -5 градусов.

Чем заняться на выходных?

Прогулка по Синим горам в Огре. Холодная снежная погода, установившаяся в Латвии в последнюю неделю, хорошо подходила для прогулок по лесу и природным паркам. Синие горы — особенная природная территория, на которой преимущественно располагается красивый, нетронутый лес.

Восемь прекрасных утесов в Латвии, на которые стоит посмотреть и зимой. В Латвии много интересных природных объектов, Тургид рассказывает о восьми живописных утесах, которые очень красивы и под снегом. А дорога к ним станет отличной прогулкой.

В выходные на природной тропе Цецилю появится невероятно красивая подсветка. Свежий и прохладный воздух и заснеженный лес – неплохой вариант провести выходные, отдохнув от работы и домашних дел. Все это можно будет найти на природной тропе Цецилю, где, начиная с 11 декабря по субботам и воскресеньям в 16:00 будет включаться специальная красочная подсветка: освещаться будет Малый круг тропы, протяженностью полтора километра.

В Рижском зоопарке наступили Зимние ночи. На этой неделе, с 9 декабря, в Рижском зоопарке начались традиционные "Зимние ночи", где посетители смогут наблюдать за жизнью животных в вечерние часы, ведь некоторые из них активны именно ночью, что нельзя увидеть при посещении днем.

Что почитать?



"Омикрон" наступает. Стоит ли беспокоиться за латвийскую экономику? Новый южно-африканский штамм "Омикрон" медиками еще мало изучен. Но уже понятно, что он также как и его предшественник "Дельта" может негативно повлиять на мировую и на латвийскую экономику. Из отраслей опять сильнее всего пострадают туризм, пассажирский транспорт, а также различные услуги на местах — фактически те сектора, которые еще толком не оправились от последствий первых волн пандемии.

"У нас есть реинкарнация ВЭФ!" Глава LMT о страхах 5G, новом суперлицее, утечке данных и ошибках власти. Так можно ли было спасти легендарный ВЭФ? Почему и оправданно ли многие боятся вышек 5G? Будут ли отслеживать наши передвижения по данным LMT? Как сделать карьеру в сфере коммуникаций? Президент LMT, профессор Видземской высшей школы Юрис Бинде ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

В маске и с сертификатом: Где и как проходят рождественские ярмарки в Европе в этом году? Каждый декабрь сезон рождественские ярмарки превращают главные площади европейских городов в зимнюю страну чудес. Но вот уже второй год подряд рождественские базарчики страдают от никак не утихающей в мире пандемии. И если в прошлом году все было совсем плохо, то в этом году часть праздничных рынков все-таки решили открыться.

От всего сердца. Как купить подарок и сделать доброе дело? Перед Рождеством и Новым годом все занимаются поисками подарков для родственников, друзей и близких. И хотя прилавки магазинов ломятся от разнообразных товаров, а рождественские базарчики все-таки открываются в "зеленом режиме" для всех желающих, иногда хочется подарить не просто что-то красивое или полезное, но и сделать доброе дело. В таком случае стоит обратить внимание на благотворительные магазины или проекты, которые занимаются продажей изделий ручной работы.

"Начинающий автор — никто". Вика Лякишева о русских писателях в Латвии, книгах и неудобных темах. В середине декабря на прилавках латвийских книжных магазинов появится уже вторая книга Виктории Лякишевой — "Ты". Она не скрывает, что подгадала выпуск к рождественским и новогодним праздникам — хотя писательство для нее пока больше хобби, нежели профессия, хочется на нем и зарабатывать. И это для пишущего на русском автора из Латвии, как признает Вика, очень непросто.