В Латвии школу не посещают почти две тысячи учеников

В этом учебном году в Латвии 1881 ученик в возрасте, в котором обязательно получение образования, не учится ни в одном учебном заведении Латвии, свидетельствуют данные, собранные Государственной службой качества образования (ГСКО).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Еще 14 289 детей, задекларированных в Латвии, живут и учатся за границей, в том числе 13 детей усыновлены за границей, 2385 являются гражданами другой страны с видом на жительство в Латвии, которые в основном живут и учатся в стране своего гражданства, 692 ребенка в Латвии получили статус беженца или альтернативный статус, а 11 212 детей входят в состав семей, покинувших страну в разное время.

ГСКО подчеркивает, что в Латвии все дети в возрасте, обязательном для получения образования, должны быть зарегистрированы в учебных заведениях и получать основное образование.

ГСКО констатирует, что в этом учебном году самоуправлениям не удалось получить информацию о 1752 детях, не состоящих на учете ни в одном образовательном учреждении. В целях получения информации самоуправления обследуют задекларированное место жительства детей или родителей, направляют заказные письма с призывом предоставить сведения о местонахождении ребенка.

Однако в большинстве случаев самоуправления выясняют, что по заявленному адресу семья не находится, отсутствуют сведения о ребенке или задекларированное место жительства не занято. Таким образом, можно сделать вывод, что большая часть детей, о которых самоуправлениям не удалось получить информацию, находятся за рубежом со своими семьями, но об этом не поставлены в известность ни учебное заведение, ни самоуправление, ни другие учреждения.

На сегодня установлено, что десять учащихся отчислены из программы дистанционного обучения или заочного обучения, 32 ребенка отчислены из детского сада за непосещение учебного заведения, один ребенок пропал без вести, семеро прибыли из другой страны, восемь детей хронически больны, 11 - инвалиды. Четверо детей посещают учебное заведение по интересам или профессионально-техническое учебное учреждение, 15 детей получают дошкольное образование в семье. 20 детей планируют начать обучение на этапе основного образования в следующем учебном году.

21 школьник оставил учебу в связи с ликвидацией или реорганизацией учебного заведения. Следует отметить, что реорганизация образовательных учреждений является причиной прекращения учебы все большего числа детей. В прошлом учебном году по этой причине не учились только четверо детей, в прошлом учебном году - уже 15.

При оценке этих данных за последние три учебных года можно сделать вывод, что число учащихся, не посещающих школу, увеличивается. В 2020/21 учебном году школу не посещали 902 учащихся, в 2021/2022 учебном году - 1605 учащихся. При этом немного сокращается число латвийских школьников, проживающих и получающих основное образование за границей: в 2020/21 учебном году их было 15 551, в 2021/2022 учебном году - 14 455.

Подготовленный доклад о детях, не состоящих на обязательном учете в учебных заведениях, ГСКО также отправляет в Государственную инспекцию по защите прав детей и Союз самоуправлений Латвии для информации и дальнейших действий.