В Латвии скончались девять заболевших Covid-19, у семи из них вирус стал главной причиной смерти

На данный момент в Латвии умерло девять жителей, инфицировавшихся Covid-19. Медики установили, что в семи случаях коронавирус стал причиной, напрямую приведшей к смерти. В еще двух случаях болезнь спровоцировала обострение уже имевшихся у пациентов хронических тяжелых заболеваний, сообщили DELFI в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Эту информацию в ходе пресс-конференции 21 апреля подтвердила и глава Минздрава Илзе Винькеле. Она отметила, что до сегодняшнего дня была информация о пяти скончавшихся от коронавируса латвийцах.

SPKC отмечает, что в основном умершие были пожилыми людьми с наличием серьезных заболеваний. Это привело к тому, что состояние из-за Covid-19 сильно ухудшилось и потребовалась интенсивная терапия.

В течение последней недели умерли три пациента с Covid-19 - 15, 17 и 21 апреля. Еще один человек скончался 12 апреля, два - 11 апреля, по одному - 7, 4 и 3 апреля.

Илзе Винькеле сегодня на пресс-конференции после заседания Кабинета министров сообщила, что Covid-19 был основной причиной смерти семи пациентов. По причинам смерти двух пациентов ожидалось заключение патологоанатома, однако после консультаций со Всемирной организацией здравоохранения принято решение все же причислить этих умерших к статистике Covid-19, пояснила министр.

В этих случаях первичной причиной смерти пациентов были тяжелые заболевания, которые осложнил Covid-19. В дальнейшем статистика будет вестись по этой методологии, то есть случаи, когда Covid-19 был вторичной причиной смерти, будут причисляться к статистике смертей от коронавируса.

В основном умершие были пожилыми людьми с серьезными хроническими заболеваниями, что привело к тяжелому течению Covid-19 и необходимости интенсивной терапии. "Не во всех случаях Covid-19 был прямой причиной смерти, в некоторых случаях заболевание Covid-19 было признано серьезной причиной, которая привела к смерти, обострив течение хронических заболеваний", - сказала министр.

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 9 новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 748 человек. Тест на Covid-19 за сутки сдали 1 304 человека, а в целом с начала распространения вируса в Латвии — 37 972 человека.

В больницах находятся 43 пациента с Covid-19, в том числе за прошедшие сутки госпитализированы два человека. У 40 пациентов, которые находятся в больницах, заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Из стационаров выписаны 67 пациентов, переболевших Covid-19.