В Латвии смертность от Covid-19 в семь раз выше, чем в среднем по ЕС
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

В конце прошлой недели уровень смертности с диагнозом Covid-19 в Латвии был в семь раз выше, чем в среднем в странах Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За две недели с 1 до 14 ноября в Латвии смертность с диагностированным Covid-19 составляла 268,6 случая на миллион населения. По этому показателю она занимает третье место среди стран ЕС/ЕЭЗ. Самая высокая смертность в Болгарии — 327 случаев, на втором месте Румыния — 268,6 случая.

Средний уровень смертности с диагностированным Covid-19 в ЕС и ЕЭЗ составлял в этот период 40 случаев на миллион человек.

Смертность также снизилась в Литве — до 69,1 случая, а в Эстонии этот показатель составляет 112,9 случая на миллион населения. В результате Эстония занимает шестое место, а Литва — восьмое место по смертности среди 30 стран ЕС/ЕЭЗ.

Латвия также занимает второе место в ЕС/ЕЭЗ по количеству пациентов с Covid-19 в больницах. На неделе с 8 по 14 ноября этот показатель составил 62,8 человек на 100 000 населения. Еще выше уровень госпитализаций только в Болгарии.

Средний уровень госпитализации пациентов с Covid-19 в ЕС/ЕЭЗ составляет 16,7 случая на 100 000 населения. У ЕЦПКЗ нет данных по пяти европейским странам.

За последние две недели странам Балтии удалось снизить общую заболеваемость Covid-19. В конце прошлой недели самая высокая заболеваемость среди стран ЕС/ЕЭЗ была в Словении — 2044,2 случая на 100 000 населения. Эстония занимает пятое место — 1296,1 случая, Литва седьмое — 1213,8, а Латвия восьмое — 1111,4 случая.

Средний уровень заболеваемости в странах ЕС и ЕЭЗ за предыдущие две недели составил 478,3 случая на 100 000 населения.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

LETA

Sharing Options

14

Source

LETA

Tags

Коронавирус Латвия пандемия Covid-19 Литва Румыния Эстония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Удобно и надежно. Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость