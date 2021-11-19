В Латвии смертность от Covid-19 в семь раз выше, чем в среднем по ЕС

В конце прошлой недели уровень смертности с диагнозом Covid-19 в Латвии был в семь раз выше, чем в среднем в странах Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

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За две недели с 1 до 14 ноября в Латвии смертность с диагностированным Covid-19 составляла 268,6 случая на миллион населения. По этому показателю она занимает третье место среди стран ЕС/ЕЭЗ. Самая высокая смертность в Болгарии — 327 случаев, на втором месте Румыния — 268,6 случая.

Средний уровень смертности с диагностированным Covid-19 в ЕС и ЕЭЗ составлял в этот период 40 случаев на миллион человек.

Смертность также снизилась в Литве — до 69,1 случая, а в Эстонии этот показатель составляет 112,9 случая на миллион населения. В результате Эстония занимает шестое место, а Литва — восьмое место по смертности среди 30 стран ЕС/ЕЭЗ.

Латвия также занимает второе место в ЕС/ЕЭЗ по количеству пациентов с Covid-19 в больницах. На неделе с 8 по 14 ноября этот показатель составил 62,8 человек на 100 000 населения. Еще выше уровень госпитализаций только в Болгарии.

Средний уровень госпитализации пациентов с Covid-19 в ЕС/ЕЭЗ составляет 16,7 случая на 100 000 населения. У ЕЦПКЗ нет данных по пяти европейским странам.

За последние две недели странам Балтии удалось снизить общую заболеваемость Covid-19. В конце прошлой недели самая высокая заболеваемость среди стран ЕС/ЕЭЗ была в Словении — 2044,2 случая на 100 000 населения. Эстония занимает пятое место — 1296,1 случая, Литва седьмое — 1213,8, а Латвия восьмое — 1111,4 случая.

Средний уровень заболеваемости в странах ЕС и ЕЭЗ за предыдущие две недели составил 478,3 случая на 100 000 населения.