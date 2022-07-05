В Латвии смертность от злокачественных опухолей на 15% выше, чем в ЕС

В Латвии смертность от злокачественных опухолей на 15% выше, чем в среднем в Евросоюзе. По статистике, на первых стадиях рака шансы выжить на 70% выше по сравнению с последними стадиями болезни. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

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Злокачественные опухоли — вторая самая частая причина смерти жителей Латвии, каждый год от этого умирают около 6 тысяч человек. Из них 30% жителей не достигли 65-летнего возраста, говорится в заявлении Минздрава.

В 2017 году показатель смертности от опухолей в Латвии был выше, чем в Эстонии и Литве — 298 смертей на 100 тысяч жителей по сравнению с 287 и 274 умершими на 100 тысяч жителей. В тот год в среднем в Евросоюзе от опухолей умирали 259 человек на 100 тысяч жителей.

В Латвии самая высокая смертность от опухолей в Латгале (342 случая на 100 тысяч жителей) — это может быть связано с возрастной структурой в регионе, но даже если стандартизировать возраст, показатель все равно выше, чем в среднем по стране — 309 смертей на 100 тысяч случаев.

Самый низкий показатель — в Риге (297 случаев на 100 тысяч жителей), это может объясняться более доступной диагностикой и лучшими возможностями лечения.

За последние 11 лет смертность от злокачественных опухолей в Латвии увеличилась на 9,6%, свидетельствуют данные Минздрава. В Видземе показатель вырос больше всего, на 18%, в Латгале — на 17.

При этом показатель преждевременных смертей от опухолей с 2010 года в целом немного уменьшился, отмечают в министерстве. Единственное исключение — Латгале, где показатель потерянных из-за опухоли лет жизни на 30% превышает средний показатель по стране. Это указывает на неравенство в сфере здравоохранения, которая может быть связана с неравной доступностью медицинских услуг.

В 2019 году, как и ранее, высоким был уровень смерти от рака простаты — от этой болезни умерли 48,5 из 100 тысяч мужчин. Вторая по частоте смертельная опухоль — опухоль бронхов и легких, от которой умерли 47,7 из 100 тысяч жителей. Далее следуют опухоли колоректальной части (35,5 смертей на 100 тысяч человек), далее — опухоли лимфоидных и кроветворных тканей (22,9 смертей на 100 тысяч жителей), рак груди (41,3 на 100 тысяч женщин) и рак желудка — 20,7 случаев на 100 тысяч жителей.

В среднем каждый год в Латвии от опухолей умирают 13 детей и подростков до 19 лет. С 2011 до 2020 год от злокачественных опухолей умерли 129 детей, из них 34 были младше 4 лет, 31 — в возрастной группе от пяти до девяти лет, 24 — от десяти до 14 лет и 40 подростков от 15 до 19 лет.

Дети до 14 лет чаще всего умирали от злокачественной опухоли головного мозга, 17 — от лейкоза, семь детей умерли от опухолей мягких тканей, четверо от неходжкинской лимфомы и по одному смертельному случаю связаны с опухолью печени, яичников и кожной меланомы.

В возрастной группе 15-19 лет девять подростков умерли от опухоли головного мозга, восемь детей умерли от лейкоза и восемь — от злокачественных опухолей костей и суставных хрящей, четверо — от неходжкинской лимфомы, двое от опухолей мягких тканей и двое от меланомы, а также от рака печени.

Каждый год в Латвии примерно у 100 тысяч человек впервые диагностируют злокачественную опухоль. С 2010 до 2017 год этот показатель увеличился на 13%. Минздрав связывает это с общим старением населения и с более доступной диагностикой.

Улучшение диагностики позволяет узнавать об опухолях на более ранних стадиях — в 2010 году на учет приняли 22% на первой стадии, в 2014 году — 29% пациентов, а в 2017 году — уже 30% пациентов.

Количество случаев 3 стадии немного уменьшается, но по-прежнему остается высоким — в 2010 году было 18% таких пациентов, в 2014 году — 17%, а в 2017 году — 15%. Пациентов с 4 стадией — соответственно 22%, 21% и 18%.

На летальность в течение первого года и пятилетнюю выживаемость влияют разные факторы — и распространяемость злокачественной опухоли, морфология и варианты лечения, а также стадия опухоли на момент постановки диагноза.

В 2017 году летальность в течение первого года при поздних злокачественных опухолях составила 72%, а при ранних — 5,2%. С другой стороны, пятилетняя выживаемость при опухолях, диагностированных в 4 стадии, в 2013 году составляла всего 7,3%, а в 1 стадии — 80%.