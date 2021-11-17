В Латвии снижается темп вакцинации от Covid-19

Темп вакцинации от Covid-19 в Латвии на этой неделе отстает от показателей прошлой недели, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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Согласно предварительным данным, в первые два рабочих дня в Латвии в среднем вакцинировались 9200 человек в день: например, во вторник было сделано 9100 прививок, в то время как в тот же день предыдущей недели было введено 11 000 вакцин по предварительным данным, а согласно уточненным данным их число составило 15 000.

В целом, показатели вакцинации были относительно высокими в течение последних пяти недель: среднее число привитых против Covid-19 в один день за этот период составляет 12 000 человек.

Как сообщалось ранее, в последние недели число вакцинированных впервые резко сократилось, и ранее эксперты указывали, что эта тенденция может сигнализировать о потенциально ожидаемом снижении общей вакцинационной активности. Всего на прошлой неделе вакцины от Covid-19 получили 84 000 человек, но только для 21 000 человек это была первая прививка, в то время как на неделе с 18 октября из 89 000 прививок первых было 47 000.

Во вторник в Латвии от Covid-19 вакцинировано не менее 9105 человек, в том числе 2442 человека получили первую дозу вакцины, а 4360 человек завершили курс вакцинации, при этом 1234 человека были привиты однократной вакциной Johnson&Johnson. Однако теперь иммунологи рекомендуют делать вторую вакцину Pfizer или Moderna после вакцинации Johnson & Johnson.

Еще 2303 человека получили дополнительную дозу вакцины от Covid-19 для повышения иммунитета.

На данный момент в Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получили приблизительно 985 000 человек, или примерно 52,3% населения страны. Из них примерно 868 000 человек получили вторую дозу, а еще 256 000 человек получили вакцину Johnson & Johnson, в результате общее число завершивших процесс вакцинации достигло 1,12 млн, или 59,7% от общей численности населения страны.

На сегодняшний день в Латвии третьей дозой вакцинировано не менее 38 000 человек, или 2% населения.