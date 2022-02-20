В Латвии снижаются темпы вакцинации против Covid-19

Темпы вакцинации против Covid-19 в Латвии продолжили снижаться и на этой неделе, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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В будние дни уходящей недели в Латвии прививку против Covid-19 в среднем делали 2000 человек в день, в то время как на прошлой неделе — 2800, а в первую неделю февраля — в среднем 3600 человек в день. Показатели вакцинации в настоящее время находятся на самом низком уровне с февраля 2021 года, когда вакцины против коронавируса были доступны в ограниченном количестве и массовая вакцинация еще не началась.

Сравнительно высокий уровень вакцинации в Латвии был достигнут в конце мая 2021 года, когда за одну неделю было вакцинировано 117 000 человек — почти 17 000 человек в день. В первую неделю января 2022 года в среднем вакцинировались еще примерно 10 000 человек в день, но в последующие недели темпы вакцинации резко замедлились.

Темп вакцинации на этой неделе поддерживался бустерной вакцинацией: приблизительно 74% от общего числа прививок приходится на "третью вакцину" и лишь 5% людей привились впервые.

Бустерной дозой на сегодня привито в общей сложности 489 000 человек, или 26% населения Латвии.

На данный момент процесс вакцинации завершен у 1,296 млн, или 69% населения Латвии