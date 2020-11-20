В Латвии снова самая низкая средняя заболеваемость Covid-19 среди стран Балтии, свидетельствуют обобщенные данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

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Согласно последним расчетам ЕЦПКЗ, в которые входят данные об инфицированных от 18 ноября, в Латвии 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 составляет 239,7 случая на 100 тыс. жителей, в Эстонии — 245,4, а в Литве — 765,9.

С 11 октября двухнедельный совокупный показатель заболеваемости в Латвии превышал показатель заболеваемости в Эстонии.

С начала ноября 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Латвии выросла на 109,4 случая на 100 тыс. жителей, в Эстонии — на 181, а в Литве — на 495,5.

В общей сложности в начала пандемии в Латвии Covid-19 заболели 12 102 человека, в Эстонии — 9 076, а в Литве — 42 757 человек. Из заболевших в Латвии скончались 146 человек, в Эстонии — 87 человек, а в Литве — 357 человек.