В Латвии собирают подписи за ликвидацию Бюро вакцинации
Foto: Imago/Scanpix/LETA

На портале общественных инициатив Manabalss начат сбор подписей за ликвидацию Бюро вакцинации. За пять дней собрано чуть более 600 подписей.

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Автор инициативы — Илзе Зелткалне. В качестве аргумента указывается следующее: "Чтобы уменьшить бюрократию и непродуманную растрату финансовых средств, не нужно создавать отдельное Бюро вакцинации. Особенно с учетом нынешней печальной ситуации в плане вакцинирования.

Поэтому нужно признать ошибку и ликвидировать Бюро вакцинации. Это одновременно сократит искусственно созданный бюрократический аппарат, который к тому же себя не оправдал.

Благом для общества станет предотвращение еще большей растраты средств. Например, с учетом высокого уровня вознаграждения работников бюро, которое выплачивается из денег налогоплательщиков. Кроме того, это уменьшит бюрократию. Функция Министерства здравоохранения в нынешней ситуации пандемии заключается в обеспечении здравоохранения общества, а не раздувании государственного аппарата. Это непродуманный шаг Министерства здравоохранения, который нужно исправить".

Напомним, что в Латвии создано Бюро вакцинации. Заявленная зарплата руководящих сотрудников бюро — от 3500 до 4900 евро до уплаты налогов. В объявлении о вакансиях говорилось, что в бюро предлагается возможность управления проектом национального значения, принимать важные решения в области здравоохранения, а также получить уникальный профессиональный опыт в сотрудничестве с лучшими международными партнерами.

На пять вакансий в Бюро вакцинации подали заявку 416 претендентов. Руководителем бюро избрана исполнительный директор Праздника песни и танца Эва Юхневича.

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