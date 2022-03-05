В Латвии собрано более 5 миллионов евро на помощь украинцам

За девять дней благотворительная организация Ziedot.lv собрала более 5 миллионов евро на помощь жителям Украины во время войны. Это рекордно крупная сумма, собранная за столь короткий срок, сообщила порталу Delfi представительница Ziedot.lv Илзе Ошане.

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За два дня на поддержку украинцам в Латвии пожертвовано более 5 409 507 евро. По словам Ошане, латвийцы действительно сплотились вокруг военных действий в Украине и активно делают пожертвования.

"Когда происходит настолько большая трагедия, люди активно жертвуют средства. Была Золитудская трагедия, было собрано очень много пожертвований, люди присылали деньги из-за рубежа. Но на помощь жителям Украины собрана рекордная сумма пожертвований за такой короткий срок", — подчеркнула Ошане.

Пока неизвестно, какая помощь будет нужнее всего, но средства, пожертвованные совместно с украинскими организациями поддержки, планируется использовать там, где они будут нужнее всего.