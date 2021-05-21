В Латвии сохраняется более высокий риск распространения Covid-19, чем в других странах ЕС

В Латвии по сравнению с другими странами Европейского союза (ЕС) сохраняется более высокий риск распространения Covid-19, считает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Как заявили в центре, в Европе снижение заболеваемости Covid-19 наблюдается уже несколько недель подряд, тогда как в Латвии 14-дневный кумулятивный показатель на 100 000 населения по-прежнему значительно выше, чем в среднем в странах ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).

В настоящее время в Латвии этот показатель составляет 431,3 случая, а неделей ранее — 453,3. В странах ЕС и ЕЭЗ средний показатель продолжает снижаться, составив на этой неделе 224,4 случая, неделей ранее — 276,9.

В соседней Эстонии 14-дневный кумулятивный показатель составляет 320,8 случая на 100 000 населения, неделей ранее — 373,1. В Литве этот показатель снизился до 562,8 случая по сравнению с 599,5 неделей ранее.

В Латвии за последние семь дней наблюдается небольшое снижение заболеваемости, однако по-прежнему ежедневно выявляется в среднем 487 случаев Covid-19. Количество госпитализированных также сохраняется на прежнем уровне — в больницах в среднем находится 661 пациент в день.

Как указывает SPKC, это означает, что коронавирус продолжает распространяться среди населения бесконтрольно и сохраняются высокие риски, поэтому по-прежнему необходимо придерживаться строгих мер безопасности и вакцинироваться, так как это является самым надежным способом защиты от заражения.