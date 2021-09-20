В Латвии сохраняются низкие темпы вакцинации от Covid-19
Foto: Imago/Scanpix/LETA

Темпы вакцинации от Covid-19 в Латвии на прошлой неделе (13-19 сентября) оставались низкими, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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На прошлой неделе в среднем прививались 4400 человек в день, или в целом около 31 000 человек за неделю. Примерно такими же темпы вакцинации были в конце марта, когда в Латвии не было достаточно вакцин, и прививались только отдельные группы населения.

В воскресенье привились всего 727 человек. Первую прививку сделали 274 человека, 453 завершили процесс вакцинации, в том числе 73 человека были привиты вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.

В настоящее время процесс вакцинации в Латвии завершили 42,8% населения.

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LETA

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LETA

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