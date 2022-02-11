В Латвии сократилось количество зарегистрированных уголовных преступлений

В прошлом году количество зарегистрированных уголовных преступлений в целом сократилось на 15%, но на 39% увеличилось количество дел, по которым уголовное производство было завершено постановлением прокурора о наложении штрафа на обвиняемого, что заметно сняло нагрузку с судов, — свидетельствует статистика результатов работы правоохранительных органов по борьбе с преступностью в первом полугодии 2021 года и работы Генеральной прокуратуры в 2021 году.

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Как сообщил агентству LETA пресс-секретарь министра юстиции Андрис Витенбургс, на этой неделе совет по предупреждению преступности (СПП) обсудил результаты, достигнутые в борьбе с преступностью.

Показатели результатов борьбы с преступностью, собранные правоохранительными органами и органами прокуратуры, свидетельствуют, что уровень преступности в целом снижается. В свою очередь, о тенденции развития преступности говорит то, что в 2021 году наиболее часто уголовные преступления совершались в цифровой среде: увеличивается количество мошенничеств в интернет-среде, повышаются риски телефонного мошенничества и киберпреступности.

Министр юстиции Янис Бордан подчеркивает, что обещание генерального прокурора Юриса Стуканса провести необходимые реформы дает очевидные результаты: повышена эффективность расследования правонарушений за счет улучшения сотрудничества со следственными учреждениями, сокращено среднее время расследований.

Руководители следственных органов, председатель Верховного суда и представители Государственного контроля позитивно оценили реформы, инициированные генеральным прокурором, сотрудничество с прокуратурой и участие прокуроров в досудебном расследовании.

Планируется, что генеральный прокурор Стуканс до 1 марта представит в Сейм отчет о достижениях предыдущего года и приоритетах работы в 2022 году.

В свою очередь, начальник Государственной полиции в соответствии с планом действий СПП два раза в год предоставляет аналитический отчет о криминальной разведке правоохранительных органов и силовых структур.