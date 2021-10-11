В Латвии сроком на три месяца введен ряд дополнительных ограничений
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В Латвии на три месяца объявлено чрезвычайное положение со вступлением в силу ряда антиковидных ограничений.

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Предусмотрено, что людям, которые не были вакцинированы против Covid-19 или не переболели им, разрешено делать покупки только в магазинах товаров первой необходимости и запрещено посещать, например, торговые центры. Также решено ограничить и вакцинированных лиц — например, на мероприятиях, проходящих в "зеленом" режиме, будут установлены дополнительные эпидемиологические требования безопасности, то есть необходимо носить маски и соблюдать дистанцию.

Магазины, которые могут посещать и лица без ковид-сертификата — это продуктовые магазины, аптеки, магазины оптики, магазины кормов для животных, места продажи прессы, магазины гигиенических товаров, телекоммуникационные магазины и автозаправочные станции. Эти места должны будут предоставить площадь по 25 квадратных метров на одного посетителя.

В свою очередь, работая в безопасном режиме, нужно обеспечивать 15 квадратных метров на одного посетителя.

В выходные и праздничные дни в торговых центрах будут открыты только продуктовые магазины, аптеки, оптики, магазины кормов, прессы, магазины гигиенических товаров и телекоммуникационные магазины. Также будут доступны поставщики услуг, такие как ремонт обуви и химчистка.

Все, для кого это возможно, как в государственном, так и в частном секторе, должны работать удаленно.

Школы и после объявления чрезвычайного положения продолжат работать очно, но маски должны носить все учащиеся, а количество занятий по интересам будет значительно сокращено. Внеучебные мероприятия, такие как экскурсии, посещение музеев, во время чрезвычайного положения запрещены.

Во время чрезвычайного положения культурные мероприятия будут проводиться с меньшим количеством посетителей — 60% вместимости.

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LETA

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