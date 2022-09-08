В Латвии стали доступны прививки от обезьяньей оспы: вакцинацию можно пройти в 10 больницах

Прививку от оспы обезьян жители смогут получить в 10 латвийских больницах, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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С августа в Латвии доступна вакцина от обезьяньей оспы. Согласно рекомендациям Государственного совета по иммунизации (IVP), вакцинация рекомендована контактным лицам больных обезьяньей оспой, которые получили электронное направления на прививку. Направление должно быть выписано эпидемиологом SPKC на основании информации, полученной в ходе эпидемиологического осмотра, или врачом, который получил информацию от пациента о тесном контакте с больным оспой обезьян и оценил риск заражения.

Также вакцина рекомендована лицам с высоким риском заражения в случае, если получено электронное направление от врача или, если установлен высокий риск инфицирования для пациента с диагностированным ВИЧ/СПИД или венерическим заболеванием.

В то же время, SPKC рекомендует вакцинацию от оспы обезьян также для медицинского персонала и работников лабораторий, которые в процессе выполнения своих служебных обязанностей вступают в тесный контакт с больными обезьяньей оспой и/или исследуемым материалом от больных обезьяньей оспой.

Пациенты групп риска, родившиеся до 1980 года, должны получить одну дозу вакцины, а остальные — две дозы с интервалом не менее 28 дней. Вакцинация оплачивается государством.

На данный момент вакцина от обезьяньей оспы доступна жителям в Рижской Восточной клинической университетской больнице, Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня, Детской клинической университетской больнице, Даугавпилсской региональной больнице, Резекненской больнице, Елгавской городской больнице, Екабпилсской региональной больнице, Лиепайской региональной больнице, Видземской больнице и Зиемелькурземской региональной больнице.

На сегодняшний день в Латвии зарегистрировано четыре случая заражения обезьяньей оспой. В ходе эпидемиологического расследования SPKC установил, что все источники инфицирования подтвержденных случаев оспы обезьян находятся за пределами Латвии, местная трансмиссия в обществе не выявлена.

Как подчеркивают в SPKC, все четыре случая находятся под эпидемиологическим контролем, и в центре введены стандартные меры эпидемиологической безопасности для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

SPKC напоминает, что оспа обезьян — редкое вирусное инфекционное заболевание, наиболее распространенное в странах Центральной и Западной Африки. Случаи обезьяньей оспы также были зарегистрированы за пределами Африки в связи с международными поездками или ввозом животных. Время от заражения до появления симптомов оспы обезьян составляет от пяти до 21 дня.