В Латвии стартовал сбор подписей за запрет тратить бюджетные средства на праздничные фейерверки

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за запрет тратить средства из бюджетов самоуправлений и государства на праздничные фейерверки.

Представитель инициативы Майя Приедите считает, что необходимо прекратить разбазаривание денег на праздничные фейерверки, которые к тому же пугают животных.

Приедите подчеркнула, что это особенно важно в то время, когда из-за нехватки финансирования государство не может обеспечить адекватный бюджет для здравоохранения и образования.

В результате такого запрета будут более целесообразно тратиться деньги налогоплательщиков, не будет загрязняться окружающая среда и не будут пугаться животные, указывает Приедите.