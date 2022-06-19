В Латвии стартовала кампания для молодежи о проектах, финансируемых ЕС

Данные исследования Евробарометра "Молодежь и демократия в Европейский год молодежи" показывают, что лишь немногим более трети молодых людей активно используют свои права гражданина Евросоюза и предложение программ

и проектов ЕС.

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Жители Латвии, особенно молодежь, хотят получать больше информации о своих правах и возможностях, обеспечиваемых ЕС, поэтому Европейская комиссия (ЕК) начинает информационную кампанию "Acis vaļā" об актуальных проектах и возможностях, финансируемых ЕС. Кроме того, будет объявлен конкурс с возможностью выиграть два ноутбука.

Кампания продлится с 15 июня по ноябрь 2022 года. В ней примут участие создатели цифрового контента (инфлюенсеры), молодежные организации и общества.

В рамках кампании молодежь Латвии будут информировать о финансируемых ЕС возможностях учиться, работать, проходить стажировку, участвовать в бесплатных культурных и спортивных мероприятиях, быть волонтером или участвовать в проектах по обмену опытом в других странах ЕС. В ходе кампании молодые люди узнают о программах ЕС, доступных для них, а также об опыте участия своих сверстников в программах ЕС, актуальных для молодежи. Помимо информативных мероприятий молодые люди смогут принять участие в конкурсах, испытаниях и поощрять друг друга использовать имеющиеся возможности.

Евросоюз предлагает огромное количество различных программ и проектов как для развития карьеры, так и для получения образования, повышения квалификации, обмена опытом и другие ценные возможности для полезного времяпровождения. В основе предложения - запрос молодежи Евросоюза: каждый третий (36%) считает социальное неравенство и безработицу (32%) основной проблемой ЕС. Эти проблемы особенно остро стоят среди молодежи. Кроме того, латвийская молодежь считает важным улучшение психического и физического здоровья, благосостояния, борьбу с бедностью, социальным и экономическим неравенством, содействие трудоустройству и необходимость принятия мер по улучшению процессов обучения, учебы и прохождения практики.

Особое внимание будет уделяться следующим поддерживаемым ЕС программам и инициативам:

- Erasmus jaunājiem uzņēmējiem — программа помогает европейским предпринимателям, которые только собираются начать свой бизнес, освоить навыки, необходимые для создания и ведения малого бизнеса в Европе. Молодые предприниматели получают знания и бизнес-идеи и делятся ими с опытными предпринимателями, с которыми они остаются и работают в течение 1-6 месяцев. Европейская комиссия частично покрывает расходы на пребывание.

- Erasmus+ — программа ЕС по поддержке образования и спорта серди молодежи. Позволяет учиться и обмениваться опытом (например, на различных мероприятиях или в летних лагерях) в разных странах ЕС.

- Eurodesk — iespēju datu bāze — это молодежная информационная сеть, которая предоставляет информацию и консультации молодым людям о различных возможностях мобильности в Европе. По сути, это своего рода база данных возможностей, с которой можно ознакомиться при поиске возможностей для обучения, стажировки или других возможностей.

- Eiropas Solidaritātes korpuss — программа дает молодым людям в возрасте от 18 до 30 лет возможность принять участие в мероприятиях солидарности. А молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет могут принять участие в гуманитарной деятельности. Программа расширяет возможности молодых людей для решения общественных проблем, повышает грамотность молодежи, способствует социальной интеграции и укрепляет европейские ценности.

- "DiscoverEU" — это инициатива ЕС, которая дает молодым людям возможность открыть для себя Европу и ее разнообразие. Каждый год программа организует два тура подачи заявок для молодых людей, и успешные кандидаты получают возможность путешествовать и исследовать Европу, не нанося вреда природе.

- Цель проекта "PROTI un DARI!" — повышение квалификации молодых людей, которые не имеют работы, образования или профессиональной подготовки и не зарегистрированы в Государственном агентстве занятости (ГАЗ). Проект способствует образованию молодежи, включая стажировку у мастеров-ремесленников и трудоустройство молодежи. Проект реализуется через ГАЗ и Государственное агентство по развитию образования в рамках проекта "Гарантия молодежи", применя меры по снижению безработицы и при посрдестве неправительственных организаций или молодежных центров.

- Radošā Eiropa — это программа Европейской комиссии по поддержке культурного и аудиовизуального секторов. Ее целью является улучшение художественного и культурного сотрудничества в Европе, поддержка создания европейских произведений, укрепление экономического, социального и внешнего измерения культурной и творческой индустрии Европы, а также содействие инновациям и мобильности.

По словам Заны Петре, главы представительства Еврокомиссии в Латвии, "2022 год — это Европейский год молодежи. Пандемия серьезно ограничила возможности, доступные молодым людям, создала проблемы с психическим и физическим здоровьем, сократила поездки, обмен опытом и общение с другими молодыми людьми, живущими в Европе. Для 60% респондентов в Латвии ЕС — это свобода передвижения, учебы и возможность работать там, где им нравится. В этом году мы направили гораздо больше ресурсов на молодежь и надеемся наверстать упущенное. Цель кампании — информировать молодых людей о доступных программах, проектах и других формах поддержки, финансируемых ЕС".

"Существует огромное количество программ, которые частично или полностью оплачиваются из бюджета ЕС. Мы должны сделать так, чтобы молодые люди в Латвии еще лучше осознавали свои возможности и использовали их для развития своих знаний, опыта, повышения квалификации и конкурентоспособности, как в Европе, так и в мире. Опрос показывает, что четыре пятых (81%) молодых людей в Латвии действительно ценят жизнь в Евросоюзе — и эта тенденция должна сохраниться!", - говорит Петре.