В Латвии студенты-архитекторы разработали планы восстановления Бучи, Ирпеня и Чернигова

В понедельник завершился 17-й Латвийский архитектурный пленэр, в течение которого студенты разработали решения для восстановления разрушенных войной городов Украины – Бучи, Ирпеня и Чернигова. Об этом агентству LETA рассказали представители пленэра.

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Предложенные решения и новые принципы строительства послужат основой для реконструкции этих разрушенных войной городов. Идеи студентов применимы и к другим разрушенным населенным пунктам Украины, отметили представители пленэра.

Студенты предложили решения по восстановлению Бучанского моста, центральной городской площади Чернигова и разрушенной гостиницы "Украина", привокзальной площади Чернигова и прилегающей территории, Яблунской улицы в ​​Буче и комплекса Ирпенского университета. Также студенты разработали концепт мемориального комплекса на месте массового захоронения возле Андреевской церкви в Буче.

В пленэре приняли участие 122 студента из разных стран мира — Латвии, Украины, Гонконга, Индии, Германии и других, а также специалисты отрасли из Латвии, Украины, Индии, Гонконга, Польши, Бельгии и США.

С записями презентации работ студентов можно ознакомиться на странице Пленэра латвийских архитектурных школ (Latvijas Arhitektūras skolu plenērs).