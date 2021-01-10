В Латвии тоже обнаружен новый штамм Covid-19

В Латвии также констатирован новый штамм Covid-19, сообщает передача Панорама Латвийского телевидения.

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Председатель Научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований Янис Кловиньш в интервью передаче подтвердил, что ранее обнаруженный в Великобритании новый штамм Covid-19 был выявлен у одного заболевшего в Латвии. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, этот случай связан с поездкой в Великобританию.

ЦПКЗ ранее сообщал, что тяжесть течения болезни при наличии нового подвида коронавируса, обнаруженного в Великобритании, не отличается, однако, новый вид коронавируса более заразный.

Учитывая распространение нового штамма коронавируса, Латвия также как и другие страны Европы запретила пассажирские перевозки с Великобританией с 21 декабря по 1 января. Сейчас с целью уменьшить риск распространения нового подвида, все вернувшиеся из Великобритании и ЮАР должны строго соблюдать 10-ти дневную самоизоляцию, сделать тест по прибытии в Латвию и на 9-ый день самоизоляции.

Как ранее сообщалось, отдельные случаи мутации вируса были обнаружены в Дании, Нидерландах, Исландии и Австралии. Доказано, что новый вариант коронавируса образовался в результате разных мутаций.

В распространенном в воскресенье сообщении Министерство здравоохранения указывает: считается, что разработанные и зарегистрированные в Европейском союзе вакцины против Covid-19 эффективны и в борьбе с новым вариантом вируса".

Готовясь к увеличению заболевших, на прошлой неделе правительство приняло решение выделить 11,7 миллиона евро на создание дополнительных больничных коек и обеспечение необходимого оборудования для лечения больных Covid-19. Минздрав призывает жителей соблюдать меры эпидемиологической безопасности, в том числе снизить число контактов с людьми из других домохозяйств.