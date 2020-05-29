В Латвии три новых случая Covid-19, 745 человек выздоровели

За прошедшие сутки анализы выявили три новых случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний.

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Общее число заразившихся составляет 1065 человек, из них 745 человек выздоровели, а 24 умерли.

За сутки ни один пациент не был госпитализирован. Всего в стационарах находятся 22 пациента, три из них в тяжелом состоянии. Выписаны 150 человек.