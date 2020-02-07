В Латвии у пациента был диагностирован коронавирус — но не тот

Фитнес-тренер Андрей Букрей в январе побывал в Китае. В том числе и в Ухане, откуда началась вспышка коронавируса. По возвращению в Ригу он решил сдать анализ на коронавирус и результат оказался положительным. Правда, коронавирус оказался не китайский, рассказал Андрей Букрей в эфире дискуссионной программы "Точки над i" на LTV7.

Андрей рассказал, что в Китай прилетел 6 января, а назад вылетал 19 января. В Ухане он был проездом. Вернувшись, как добросовестный человек, Андрей решил провериться на наличие инфекции.

"Сперва персонал посмеялся. Как я понял, ожидали, что у меня должны быть какие-то симптомы. […] Но когда они узнали, что я был в Ухани, выражение лиц медперсонала сразу изменилось. Разговаривавшая со мной женщина тут же надела маску на лицо. Уже через пять минут меня завели в отделение, где меня уже ждали люди в специальной экипировке, в очках и прочей защите. Взяли небольшое интервью, затем положили в больницу, взяли все анализы.

А на следующий день сказали: у тебя положительный результат. Я думаю: все ужас. И тут мне говорят, что коронавирус у меня не китайский, а местный", — поделился Андрей.

Андрей рассказал, что с ним очень профессионально обращались, а даже для десятисекундного разговора персонал облачался в полную защиту.