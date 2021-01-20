В Латвии у семерых детей после Covid-19 выявлен синдром мультисистемного воспаления

В Детской клинической университетской больнице находятся семеро детей, у которых из-за Covid-19 — синдром мультисистемного воспаления, который вызывает нарушения работы иммунной системы, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на слова представителя больницы Яны Паваре. Возраст этих пациентов — от пяти до девяти лет.

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Также исследователи Детской больницы пришли к выводу, что примерно у половины детей и молодых людей, переболевших Covid-19, в течение трех и более недель сохраняются проблемы со здоровьем. Проблемы наблюдались у 51% несовершеннолетних.

34% детей жаловались на усталость по утрам, хотя спали достаточно, еще 34% — на затянувшуюся нехватку сил. 30% детей говорили, что у них периодически болит голова, а у 19% сохранились изменения вкуса и обоняния.

В то же время мировой опыт показывает, что 0,1% детей даже после легкой формы Covid-19 сталкиваются с серьезными нарушениями работы иммунной системы с воспалением органов и проблемами с сердцем. Эта реакция связана с особенностями организма, которые в мире еще изучают.