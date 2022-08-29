В Латвии учебный год начнут более 3 300 детей из Украины

В четверг, 1 сентября, в детских садах и школах Латвии новый учнбный год начнут более 3300 украинских детей, сообщает портал lsm.lv.

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Данные о количестве учащихся еще могут меняться. По последним подсчетам Министерства образования и науки, новый учебный год начнут 3339 украинских детей. Две трети будут учиться в школе, оставшаяся треть — в детских садах. Школы готовы, и модели для их успешной реализации разные, заявили в ответственном министерстве.

В Риге в этом году будет около школьников из Украины, около 700 детей будут учиться в муниципальных детских садах, еще 400 — в частных дошкольных учебных заведениях. Всего в столице — около 2000 украинских детей.

Самое популярное среди украинцев учебное заведение — Рижская украинская средняя школа, потенциал которой, как говорят, полностью исчерпан. Мест больше нет.