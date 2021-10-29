В Латвии умерли 25 человек с коронавирусом, число пациентов в больницах приближается к 1500
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В четверг, 28 октября, в Латвии зарегистрировано 2758 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 25 человек с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC). Число пациентов с Covid-19 в латвийских больницах приближается к 1500 человек.

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Умершие от коронавируса входили в возрастные группы: 30-39 лет (один человек), 40-49 лет (один человек), 50-59 лет (три человека), 60-69 лет (шесть человек), 70-79 лет (четыре человека), 80-89 лет (восемь человек), 90-99 лет (два человека). Среди умерших было 22 невакцинированных от коронавируса и трое вакцинированных.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости за сутки вырос с 1764,4 до 1796,9 случая на 100 000 жителей.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 - 1996 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 762 были вакцинированы.

Вчера в Латвии было проведено 29 633 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,3%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 214 460 человек, 3189 человек с этим заболеванием умерли.

В латвийские больницы в четверг были госпитализированы 199 пациентов с Covid-19. 107 лечившихся от коронавируса пациентов было выписано. Общее число пациентов с Covid-19 в больницах страны увеличилось до 1495, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

У 1307 пациентов заболевание проходит в среднетяжелой форме, 188 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

С начала пандемии из больниц было выписано 17 490 пациентов, лечившихся от коронавируса.

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