В Латвии умерли 44 человека с подтвержденным Covid-19, выявлено 511 новых случаев

В субботу в Латвии скончались 44 человека, зараженных Covid-19 — это самое большое число смертей от нвого коронавируса за сутки, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Ранее самое большое в Латвии количество умерших с "Covid-19" - 25 - было зарегистрировано 12 и 15 декабря.

Из скончавшихся в субботу один принадлежал к возрастной группе 35-40 лет, трое — к группе 50-60 лет, шестеро — 60-70 лет, десять — 70-80 лет, 20 человек — 80-90 лет, трое — 90-95 лет, один — 100-105 лет.

До сих пор в Латвии умерли 559 человек с подтвержденным Covid-19.

За последние сутки в Латвии сделано 5054 теста на Covid-19, обнаружено 511 новых случаев. Доля позитивных тестов составила 10,1%.