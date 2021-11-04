В Латвии умерли 47 человек, болевших коронавирусом; в больницах - стремительный прирост числа "тяжелых" пациентов

В среду, 3 ноября, в Латвии зарегистрировано 2347 новых случаев заболевания Covid-19, получены сообщения о смерти 47 инфицированных, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC). В больницах число находящихся в тяжелом состоянии пациентов с коронавирусом выросло до 260.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Умершие в среду входили в возрастные группы: 40-49 лет (один человек), 50-59 лет (четыре человека), 60-69 лет (шесть человек), 70-79 лет (13 человек), 80-89 лет (16 человек), 90-99 лет (семь человек). Среди скончавшихся не были привиты или не завершили курс вакцинации 39 человек, а восемь человек были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Латвии снизилась с 1753,2 до 1722,1 случая на 100 000 жителей.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 - 1624 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 723 были вакцинированы.

В среду в Латвии проведено 26 136 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9%.

С начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 226 860 человек, 3401 человек с этим заболеванием умерли.

По данным Национальной службы здравоохранения, в латвийские больницы к началу четверга поступили 190 человек с коронавирусом. Из больниц были выписаны 132 человек, лечившихся от Covid-19.

Всего в больницах страны находятся 1554 пациента с коронавирусом, в том числе 260 пациентов тяжелом состоянии. Это рекордное число "тяжелых" пациентов с Covid-19 в латвийских больницах с начала пандемии. В течение суток количество тяжелых пациентов выросло на 33,3%. У 1294 пациентов заболевание проходит в среднетяжелой форме.