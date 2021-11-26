В Латвии уровень смертности пациентов с Covid-19 по-прежнему превышает средний показатель по ЕС

Смертность пациентов с диагностированным Covid-19 в Латвии постепенно снижается, однако в конце прошлой недели она все еще была в пять раз выше, чем в среднем в странах Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (EEA), свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦКПЗ).

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За две недели с 8 по 21 ноября уровень смертности пациентов с диагностированным Covid-19 в Латвии снизился до 236,4 случая на один миллион населения, тем не менее Латвия находится на втором месте среди 30 стран ЕС/EEA с самой высокой смертностью. На первом месте на протяжении двух недель Болгария - 312,9 смертей на миллион населения.

Средний уровень смертности пациентов с Covid-19 в ЕС и EEA на данный момент составляет 45,5 случая на миллион жителей.

В Эстонии уровень смертности за предыдущие две недели составил 100,8 случая на миллион населения (седьмое место среди стран ЕС/EEA), в Литве - 66,6 смертей на миллион жителей (12-е место среди стран ЕС/EEA).

В Латвии также снизилось число госпитализаций пациентов с Covid-19, но страна все еще занимает третье место в ЕС/EEA. На прошлой неделе (15-21 ноября) количество госпитализированных с Covid-19 пациентов в Латвии составило 57,3 на 100 000 населения. Уровень госпитализации по-прежнему выше в Болгарии и Венгрии. В Эстонии на прошлой неделе было зарегистрировано 33,6 госпитализации на 100 000 населения, и по этому показателю она занимает восьмое место в Европе. Данных по Литве нет.

Средняя число госпитализаций пациентов с Covid-19 в ЕС/EEA составляет 19,1 случая на 100 000 населения, но в статистику не включены данные шести европейских стран.

Между тем, странам Балтии удалось снизить и общую заболеваемость Covid-19 за последние две недели. В конце прошлой недели самая высокая заболеваемость в странах ЕС/EEA была зафиксирована в Словении и Словакии - 2137 и 2038 случаев на 100 000 населения соответственно. За этими странами следуют Австрия, Чехия и Хорватия.

Литва находится на 11-м месте - 1008,9 случая, Эстония на 12-м месте - 895,5, Латвия на 15-м месте - 749,2 случая на 100 000 населения. В течение этой недели ситуация в странах Балтии продолжает улучшаться, уровень заболеваемости снижается во всех трех странах.

Средний уровень заболеваемости в странах ЕС и EEA за последние две недели составляет 612,2 случая на 100 000 населения.