В Латвии установлен новый исторический рекорд холода для 7 мая - минус 6 градусов

Минувшей ночью сразу на пяти наблюдательных станциях - в Дагде, Даугавпилсе, Добеле, Мадоне и Зосени - побит рекорд минимальной температуры воздуха 7 мая, сообщает Центр окружающей среды, геологии и метеорологии Латвии.

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Самая низкая температура воздуха была зафиксирована в Зосени, где ранним утром 7 мая столбик термометра опустился до -6,0 градусов. Это новый национальный рекорд холода для 7 мая.

Предыдущая самая низкая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии в этот день, была -5,4 градуса - в 1947 году в Мерсраге.

В Мадоне в ночь на 7 мая воздух похолодал до -4,9 градуса, в Даугавпилсе - до -4,8 градуса, в Дагде - до -2,4 градуса, в Добеле - до -2,3 градуса.

В ночь на воскресенье температура воздуха опустилась ниже нуля по всей стране, кроме нескольких мест в Курземе, а также в Риге и Юрмале.

С учетом того, что рекорд холода 5 мая был побит на семи станциях наблюдения, а новый рекорд 6 мая зарегистрирован в 16 пунктах, всего в этом месяце было побито 28 рекордов минимальной температуры воздуха. Новых рекордов холода было еще больше (42) лишь в мае 2017 года.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие несколько суток в Латвии будет становиться немного теплее, во второй половине следующей недели температура воздуха достигнет +17..+22 градуса.