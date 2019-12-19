В Латвии увеличены штрафы за побег от полиции, езду в пьяном виде или "под веществами"

В четверг, 19 декабря, Сейм в окончательном чтении одобрил поправки к Закону о дорожном движении, которые существенно повышают размер штрафа для водителей, не подчинившихся законному требованию для проверки документов и пытались скрыться. Если до этого такое деяние наказывалось штрафом до 280 единиц денежного штрафа и лишением водительских прав на срок до 4 лет, то теперь — до 400 единиц денежного штрафа и лишением прав на срок до 5 лет. Об этом сообщает LETA.

Согласно нормативным актам, единица денежного штрафа в Латвии на данный момент равняется 5 евро.

Помимо этого, ужесточены штрафы за вождение автомобиля, если содержание алкоголя в крови превышает 1 промилле, но не достигает 1,5 промилле. Велосипедистам за такое нарушение грозит до 24 единиц денежного штрафа, а водителям всех других видов транспортных средств — от 170 до 280 единиц денежного штрафа.

Если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, то речь уже будет идти о штрафе в 240-400 денежных единиц или лишении прав на пять лет. Такое же наказание ждет шоферов, попавшихся за рулем под действием психотропных, наркотических, токсических или других веществ.