В Латвии увеличилось количество смертей на железнодорожных путях

В этом году увеличилось количество несчастных случаях на железной дороге. За восемь месяцев погибло столько же людей, сколько за весь прошлый год. Однако в Latvijas dzelzceļš (LDz) отметили, что с годами ситуация улучшилась. Однако экспертов отрасли сообщения беспокоит растущее число самоубийств, причиной которых может быть нынешний рост цен. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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В этом году на железнодорожных путях уже погибли 11 человек. Почти все были мужчинами. Большинство несчастных случаев произошло в Риге и ее окрестностях.

Если сравнивать с предыдущими годами, то в прошлом году количество летальных исходов в течение года было одинаковым, а в 2020 году на железнодорожных путях погибли девять человек.

Однако, если посмотреть на то, как развивалась ситуация в течение нескольких лет, она существенно улучшилась, отметил главный технический инспектор LDz Дайнис Званерс. В то же время он признал, что причины смерти нелогичны.

"Люди, например, спят на рельсах или рядом с ними. Это половина или большая часть несчастных случаев в этом году. Я думаю, что многие в соцсетях видели видео, на котором автомобиль врезается в движущийся поезд на переезде. Очень сложно это логически объяснить", — заявил технический инспектор.

Хотя количество смертей в этом году увеличилось, Званерс указал, что количество несчастных случаев по сравнению с теми, кто погиб на дорогах, в пожарах и утонул, невелико. Но проблема актуальна.

Эксперт по дорожному движению Оскарс Ирбитис также отмечает положительные тенденции за последние несколько лет, подчеркнув, что в этом году не пострадали ни дети, ни подростки. Однако число самоубийств значительно увеличилось. В этом году их было уже пять. Это свидетельствует об ухудшении психологического состояния общества, считает Ирбитис.

"Это действительно тревожный показатель. Я даже не знаю, как с ним бороться. Это не вопрос инфраструктуры или безопасности. Это общий настрой людей или общества. В любом случае, происходящие процессы — инфляция, тревога по поводу зимы — к сожалению, по этим показателям ничего хорошего для нас не обещают", — сказал Ирбитис.

По-прежнему актуальны столкновения на железнодорожных переездах. Люди пытаются пересечь их во время запрещающего сигнала. Для сокращения проблемы LDz в прошлом году начало оборудовать переходы особыми камерами, которые в тестовом режиме фиксируют автомобили, пересекающие рельсы на красный свет. Данные в скором времени планируется отправить в полицию. Ирбитис считает, что если на людей не действуют логические аргументы, то, возможно, страх получить штраф может их вразумить.

Параллельно с этим проектом LDz уже много лет проводит информационные кампании. В свою очередь, чтобы снизить риск, планируется ограждение железнодорожных путей в Риге.