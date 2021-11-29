В Латвии увеличился темп вакцинации от коронавируса

На прошлой неделе темпы вакцинации от Covid-19 увеличились на 26%, но продолжало сокращаться количество полученных первых доз вакцин, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На прошлой неделе от Covid-19 был привит 64 051 человек, в том числе 10 235 получили первую дозу вакцины, 29 034 - вторую, а 19 105 - дополнительную. Неделей ранее были привиты 51 032 человека, из них 12 272 получили первую дозу, 21 060 завершили вакцинацию, а 10 623 получили бустерную дозу.

На прошлой неделе ежедневно в среднем прививался 9151 человек, тогда как неделей ранее - в среднем 7291 человек.

К настоящему времени первую дозу вакцины от Covid-19 получили 1 003 016 человек, а завершили процесс вакцинации 1 179 473 человека (в их число входят и те, кто привит вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз). 63 923 человека, что составляет 5,42% населения страны, привились бустерной вакциной.

По данным Центрального статистического управления, численность населения Латвии в июле 2021 года составляла 1 882 200 человек. Таким образом, в настоящее время привито 67,49% населения, а завершили процесс вакцинации 62,66% населения.