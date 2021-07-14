В Латвии уже стал доминирующим Delta+ — так называемый "индийский штамм" Covid-19

Более чем половина подтвержденных в Латвии случаев Covid-19 — 54% — уже вызвана подвидом инфекции Delta+. Об этом сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!).
"В латвийском случае это не вызвало роста заболеваемости, но это только вопрос времени, и к этому нужно готовиться", — сказал министр.
Даниэль Павлютс в очередной раз также высказал обеспокоенность охватом вакцинации, особенно в группах риска — среди пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.
Также, по словам министра здравоохранения, подвид Delta+ может быть опаснее для молодежи.
Сегодня Эстония, где "индийский штамм" стал доминирующим, объявила о начале в стране третьей волны эпидемии коронавируса. В ряде регионов Эстонии заболеваемость растет очень быстро.