В Латвии уже стал доминирующим Delta+ — так называемый "индийский штамм" Covid-19
Foto: F64

Более чем половина подтвержденных в Латвии случаев Covid-19 — 54% — уже вызвана подвидом инфекции Delta+. Об этом сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!).

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"В латвийском случае это не вызвало роста заболеваемости, но это только вопрос времени, и к этому нужно готовиться", — сказал министр.

Даниэль Павлютс в очередной раз также высказал обеспокоенность охватом вакцинации, особенно в группах риска — среди пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Также, по словам министра здравоохранения, подвид Delta+ может быть опаснее для молодежи.

Сегодня Эстония, где "индийский штамм" стал доминирующим, объявила о начале в стране третьей волны эпидемии коронавируса. В ряде регионов Эстонии заболеваемость растет очень быстро.

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LETA

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LETA

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пандемия Covid-19 Вакцинация Даниэл Павлютс
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