В Латвии уже восемь лет подряд наблюдается нетипично теплый декабрь

В декабре 2020 года средняя температура воздуха в Латвии составила +0,4 градуса, что на 2,4 градуса выше нормы. Это был уже восьмой подряд нетипично теплый декабрь, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В последний раз средняя температура в декабре была ниже нормы в 2012 году, тогда она опустилась до -4,8 градусов. За последние восемь лет она опускалась ниже нуля только два раза - в декабре 2014 года и 2018 года.

В декабре 2020 года самая низкая температура воздуха на территории Латвии была зафиксирована в Мадоне: 9 декабре там похолодало до -8,9 градусов. Самая высокая температура, +8,7 градусов, наблюдалась 5 декабря в Руцаве.

Среднее количество осадков в декабре 2020 года составил 31 мм, это 56% от нормы. Больше всего осадков наблюдалось в Руцаве (55 мм), меньше всего - в Даугавпилсе (18 мм).

Шесть месяцев 2020 года в Латвии стали самыми теплыми за историю метеорологических наблюдений. Самыми аномальными были январь (средняя температура на 6,3 градуса выше нормы) и февраль (средняя температура на 5,9 градуса выше нормы).