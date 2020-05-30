В Латвии в ДТП пострадали 15 человек

В пятницу, 29 мая, в Латвии в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) пострадали 15 человек, в том числе - два пешехода и два велосипедиста, свидетельствует информация Госполиции.

В Рижском регионе в ДТП пострадали девять человек, в Видземе - три человека, в Латгале - пострадавших, в Земгале - один.

Полиция остановила 15 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские оформили 246 протоколов об административном правонарушении за превышение скорости два протокола - за агрессивное вождение.

В пятницу на дорогах Латвии произошло 131 ДТП.