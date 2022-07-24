В Латвии в политических партиях состоят около 26 тысяч членов

В настоящее время в Латвии в политических партиях зарегистрировано менее 26 000 членов, согласно данным, собранным "Lursoft". Об этом сообщает агентство LETA.

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В семи политических партиях зарегистрировано более 1000 членов. Партия "Новое Единство" насчитывает 2155 членов, "Согласие" — 1646, политическая партия "Каждому и каждой" — 1418, Крестьянский Союз Латвии — 1402, "Консервативные" — 1256 членов. Более тысячи членов также зарегистрированы в партии "Латвия на первом месте" и в Национальном объединении.

По количеству членов наименьшими являются региональные партии, которые в основном соревнуются на муниципальных выборах. Самой малочисленной действующей партией является политическая партия "Ропажская команда", зарегистрированная в марте прошлого года и объединяющая 94 члена. Посты в правлении этой партии занимают Эдгарс Брицис, Мадара Сална, Лотарс Сауле и Неллия Штолцермане. По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах в Ропажское самоуправление партия набрала 2,45% голосов и не попала в руководство.

К самым малочисленным партиям также относятся "Тукумскому городу и краю" (187 членов), "Лиепайский квадрат" (197 членов), "Тебе, Юрмала" (202) и "Латвии и Вентспилсу" (203 члена).

При этом семь политических партий не выполнили обязательства по предоставлению информации о количестве членов. Среди них - "Партия действия", "Христианско-демократический союз" и "За новую гармонию", которая когда-то называлась "СДК Дзимтене".