В Латвии в сентябре откроют военную среднюю школу
Foto: F64

Правительство сегодня поддержало создание с 1 июля профессиональной военной школы им. полковника Оскара Калпака.

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Правительство также утвердило регламент средней школы.

Планируется, что в будущем школа будет располагаться в имении Рудбаржи в Скрундском крае, но, учитывая необходимость ремонта усадьбы и приведения в порядок инфраструктуры, пока школа будет располагаться в помещении Кандавского сельскохозяйственного техникума. В Минобороны надеются, что в 2023 году школа сможет начать работу в Рудбаржи.

Создание и содержание школы будет финансироваться из бюджета Министерства обороны.

На протяжении многих лет в имении Рудбаржи располагалась основная школа им. Калпакса, которая теперь ликвидирована. Рудбаржи — это место, где в 1919 году находился батальон Калпакса и началось фактическое освобождение Латвии от большевиков.

Целью нового учебного заведения будет обучение нового поколения офицеров вооруженных сил.

Первый класс из 25 курсантов в школе планируется открыть в сентябре 2021 года. Курсанты будут получать стипендии в размере 150 евро в месяц. Им также будут предоставлены общежитие, четырехразовое питание и военная форма.

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LETA

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