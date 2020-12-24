В Латвии в среду - 1270 новых случаев коронавируса, умерли семь человек; число госпитализированных снизилось

В среду, 23 декабря, в Латвии подтверждено 1270 новых случаев Covid-19, умерли семь инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Число госпитализированных больных с Covid-19 снизилось до 898 человек.

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Умершие с Covid-19 входили в следующие возрастные группы: 55-60 лет (один человек), 60-70 лет (два человека), 75-80 лет (один человек), 80-90 лет (три человека).

В целом в Латвии умерло 486 человек с подтвержденным Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 11 597 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 11%.

За последние 14 дней выявлено 11 048 случаев заболевания, а кумулятивная 14-дневная заболеваемость составляет 575,4 случая на 100 тыс. жителей.

В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 34 754 человек.

Данные о госпитализации

В среду в Латвии было госпитализировано 122 пациентов с Covid-19, в том числе один больной был переведен, но число выписанных было больше, поэтому общее число пациентов с новым коронавирусом в больницах уменьшилась до 898 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здоровья.

У 847 пациентов наблюдалось средне-тяжелое течение болезни, 51 пациент - в тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки из больниц выписали 159 пациентов, которые лечились от коронавируса.